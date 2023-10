Ben 14 bambini e bambine sono venuti alla luce nella giornata di San Francesco nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Macerata. Mentre l’Italia si trova ad affrontare una grave crisi demografica, il protettore d’Italia, in occasione della sua festa, sembra strizzare l’occhio al futuro e alle nuove generazioni con un numero di parti record che fa ben sperare. E i giorni precedenti e successivi non sono stati da meno, ma proprio il 4 ottobre è arrivato il picco.

«Il giorno di San Francesco – commenta Mauro Pelagalli, primario del reparto e direttore del dipartimento materno infantile dell’Ast – è stato per la nostra unità operativa, il giorno più bello. Francesco è non solo il protettore d’Italia, ma è anche un santo giovane che guarda al futuro e noi non abbiamo potuto che guardare al futuro con 14 bambini e bambine nati nelle 24 ore in ottima salute e 14 mamme felici di aver dato alla luce i loro pargoletti. Pur non essendo un fatto da tutti i giorni, 14 nati sono assolutamente un evento, le strutture che il Dipartimento ha messo a disposizione sono state al top per sicurezza, credibilità ed efficienza. Il grande lavoro sostenuto da medici e ostetriche, infermiere e caposala sta ad indicare un équipe armonica ed affiatata che unisce la passione per il lavoro alla sicurezza e al benessere di bimbi e mamme e tutto questo non può che essere associato ad una Pediatria e neonatologia di altissimo livello che consente a questi bambini di accedere alla vita nel modo più sicuro. per questo ringrazio la dottoressa Martina Fornaro per il suo contributo costante, presente e rassicurante, i medici e il personale della Pediatria punto di riferimento per il nostro reparto e tutti i miei medici e collaboratori con cui siamo riusciti a raggiungere livelli così alti e ad essere secondo punto nascita della regione».

In particolare erano in servizio nei tre turni delle 24 ore i medici Edoardo Cola, Maurizio Lojacono, Maria Giovanna Piermartiri, Cristina Martino, Marta Tassetti e Francesco Magliacano. Le ostetriche in turno erano invece Fabia Pioli (coordinatrice), Monica Giuliodori, Anna Bianchini, Sabina Ferranti, Alessandra Petillo, Sara Pierdicca, Veronica Battistoni, Sabrina Labella, Francesca Gironella, Alessia Botta, Chiara Giovagnini, Laura Mari, Federica Marinozzi, Francesca Lucidi Cardinali, Michela Mennecozzi, Ilena Chiurchioni, Valeria Garofalo. Le infermiere: Erika Poeta, Carmela Arciuolo, Franca Cesolari e Laura Vittorini. Personale di supporto: Santa Borriello, Donatella Del Carpio, Daniela Ilie e Annarita Pesci.