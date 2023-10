Che intenzioni ha la giunta regionale in merito alla direzione dell’Ast 3, che è da un mese senza direttore generale e senza direttore sanitario da molto di più? Se lo chiede il consigliere del Pd Romano Carancini, che denuncia la prima e più immediata conseguenza della situazione: lo stallo nella somministrazione dei vaccini anti Covid.

«Lo straordinario capitale umano costituito dal personale sanitario è abbandonato a sé stesso, rassegnato e demotivato per le prospettive ma pur sempre impegnato con competenza in prima linea – rimarca l’ex sindaco di Macerata – la storia e la dignità della sanità maceratese continuano ad essere umiliate dall’irresponsabilità del governo regionale. E ci rimettono come sempre i cittadini, in particolar modo quelli più fragili, che oltre a denunciare quotidianamente i mostruosi ritardi nelle liste di attesa per prestazioni spesso fondamentali ai fini delle giuste e tempestive cure, oggi si ritrovano pure a non poter ricevere la somministrazione del richiamo vaccinale anti Covid. A differenza di altre Ast, i medici di base del distretto di Macerata non hanno aderito alla campagna ed è possibile ricorrere solo al centro vaccinale che, però, procede esclusivamente dietro prenotazione al cup. Ma il cup, a sua volta, non ha blocchi di appuntamenti disponibili e pertanto fin quando non verranno aperte nuove sessioni per novembre i cittadini non potranno né prendere appuntamento né tantomeno vaccinarsi. È come obbligare le persone a una continua corsa ad ostacoli dove l’ultimo è un muro invalicabile che vuol dire il non servizio a chi ne ha diritto».

Carancini non esita a puntare il dito anche contro la stessa Corsi, accusata di non aver saputo gestire questa fase transitoria. «Le conseguenze dirette di questa assurda precarietà si ripercuotono purtroppo, anche in questa fase transitoria, a causa dell’inettitudine gestionale del direttore generale (senza titolo) Daniela Corsi la quale, pur nominata ad aprile 2023, in questi mesi non ha mai provveduto a propria volta a nominare il direttore sanitario, pur essendo tenuta a farlo in base alla legge regionale 19/2022, figura fondamentale e strategica che in questa “vacatio” avrebbe certamente apportato un contributo importante dal punto di vista della garanzia delle prestazioni e del servizio alle persone – prosegue il consigliere dem – Acquaroli e Saltamartini avrebbero dovuto esercitare sulla stessa almeno una “moral suasion”, che invece non hanno fatto. Il risultato per la sanità maceratese, priva di una guida autorevole, competente e affidabile, è la totale confusione strategica, organizzativa e clinica a danno dei cittadini. Grazie per questo a Francesco Acquaroli e a Filippo Saltamartini».