di Laura Boccanera

Una mamma che offre il seno e un bambino che si nutre di latte e di protezione. Sembrerebbe non esserci nulla di più naturale e immediato. Eppure il rapporto “pelle a pelle” spesso non è così scontato e l’aiuto che arriva dai professionisti potrebbe non essere sufficiente. Per questo da settembre al consultorio di Civitanova è attivo un nuovo servizio che integra, tra gli esperti a disposizione delle neo mamme, oltre alle ostetriche e alla referente per l’allattamento anche un osteopata.

Una figura che già in questa fase può aiutare a sbloccare situazioni complesse dove l’allattamento al seno è problematico per una serie di ragioni. E da quando è stato attivato ha già aiutato una ventina di mamme coi loro bambini. Le loro storie sono state raccontante in un incontro in occasione della settimana dell’allattamento che si è svolto al consultorio di Civitanova, nel poliambulatorio e che ha informato le neo mamme di questa nuova opportunità. Il progetto “Osteopatia in consultorio” nasce dall’osservazione dei bambini nei reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria.

Partito già a giugno a Porto Recanati e poi a Recanti, ora è approdato anche a Civitanova: «ci siamo subito resi conto che il bisogno più grande era aiutare i piccoli nati nella fase di allattamento – racconta Matteo Di Mattia, osteopata – questo compito è già svolto dalle ostetriche del reparto e dalle infermiere della pediatria, che fin da subito sono vicine ai piccoli nati ed alle loro mamme supportandole e garantendo il sostegno necessario. Questo spesso però non basta poiché in quelle circostanze di particolari difficoltà due giorni di ricovero non sono sufficienti. Il percorso nascita inizia nel consultorio con il corso di accompagnamento alla nascita dove le neo-mamme si preparano all’allattamento che proseguirà grazie al contributo delle ostetriche e delle infermiere, al momento del parto si affidano alle cure ospedaliere per tornare, una volta dimesse, nel consultorio dove sono attese con i loro neonati per essere aiutate a gestire bene le prime settimane di vita. È proprio in questa fase che abbiamo ritenuto di dare il nostro contributo in continuità con un naturale percorso di sostegno e di aiuto».

E da parte delle mamme la risposta è stata entusiastica: «Abbiamo riconosciuto con enorme stupore quanto le parti in gioco siano entusiaste di questa collaborazione – continua Di Mattia – e di come l’intera organizzazione dell’azienda sanitaria si sia mossa per far sì che tutto ciò potesse trovare una giusta collocazione. L’osteopatia negli anni ha dimostrato sempre più di essere una terapia vincente, in special modo con i neonati. Numerose sono state le ricerche effettuate in questo ambito che ne hanno dimostrato la validità. Stiamo lavorando assiduamente per far sì che questo progetto possa espandersi e possa essere a disposizione dell’utenza che lo desidera, sicuri del fatto che all’osteopatia è data una grande opportunità per interagire, arricchire ed arricchirsi di una collaborazione in ambito sanitario finora sconosciuta al nostro territorio».

L’intervento dell’osteopata anche su bambini appena nati può aiutare a risolvere i problemi di attaccamento al seno, quindi bambini che non si attaccano per niente al seno o con problemi di suzione dovuti a mal posizionamenti della lingua che derivano da problematiche funzionali legate all’aspetto cranio-cervicale. Ma anche mal posizionamenti della testa con presenza di torcicollo che crea difficoltà durante la suzione.

Il primo consultorio a partire è stato quello di Tolentino grazie alla volontà delle ostetriche Mara Romagnoli e Beatrice Nardi che hanno trovato con l’osteopata Lorenzo Di Mattia il primo spunto di partenza di questo progetto, allargato fin da subito con l’osteopata Matteo Di Mattia al consultorio di Recanati e di Civitanova con l’aiuto dell’ostetrica Claudia Mezzadri e dell’ infermiera Tiziana Barigelli. ll progetto “osteopatia in consultorio” al momento vede protagonisti il consultorio di Civitanova e di Recanati con referente Matteo Di Mattia, il consultorio di Tolentino e Macerata con referente Lorenzo Di Mattia con il supporto e la supervisione di Leonardo Sabbatini, neuropsicomotricista. Le mamme che lo desiderano, per prenotare un appuntamento con gli osteopati, possono contattare il consultorio di pertinenza. A Civitanova il servizio è attivo il venerdì mattina dalle 9 alle 12, a Recanati il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.