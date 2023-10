Gli “Incontri d’autunno” del Circolo Aldo Moro di Macerata sono alla tredicesima edizione. Il primo ospite sarà il parlamentare del Pd Graziano Delrio. Domani, venerdì 20 ottobre, nel teatro parrocchiale di Collevario (via Pavese 2 -Macerata) alle 21, interverrà sul tema “Democratici e Cattolici” tra rischi di marginalità e necessità di una nuova presenza in una società in profonda trasformazione.

L’incontro, terrà a battesimo anche la nuova associazione “I Popolari- Marche” alla quale hanno aderito numerosi rappresentanti del mondo del cattolicesimo democratico della regione e servirà anche per approfondire la necessità dell’impegno dei cattolici in politica e nel Pd. Dopo i saluti introduttivi del sottoscritto segretario del Circolo e del coordinatore regionale dell’associazione “I Popolari” Marco Luchetti ci sarà l’intervento di Delrio, seguirà un ampio dibattito.

«La cultura cattolica democratica – si legge in una nota del circolo – si sente parte integrante di questo partito ed è importante tenere insieme tutti i riformismi del Pd.

Le ansie dei cattolici, non si debbono tradurre in sfiducia, bisogna dare una mano per mantenere la vocazione originaria del Pd come casa di tutti. E non ci fa paura più radicalità nel difendere i deboli, sull’ecologia integrale di cui ha parlato il Papa, sull’economia sociale di mercato o sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Penso che si debbano rispettare le diverse sensibilità, per esempio la maternità surrogata non piace a noi come non piace alle femministe di sinistra. Il consiglio, quindi, è di non mettere i diritti civili in contrasto con l’aiuto alla famiglia, la più grande struttura sociale di cui gode il Paese: se si omettessero le politiche familiari sarebbe un errore. I diritti individuali devono avere il loro spazio, ma non bisogna trascurare i diritti sociali e comunitari»