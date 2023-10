Uno schianto violento contro una pianta: era morto così il 21enne Emanuele Mosca, di Tolentino, il 1° ottobre del 2022. Oggi si è svolta l’udienza preliminare in cui è sotto accusa, per omicidio stradale, il conducente dell’auto, un giovane di 22 anni di Tolentino, che rimase ferito in modo grave (a bordo dell’auto c’erano anche altri due amici, che pure loro restarono feriti).

Oggi l’udienza davanti al gup Daniela Bellesi del tribunale di Macerata è stata rinviata. L’incidente era avvenuto a Sn Ginesio, intorno alle 2 del mattino, sulla provinciale 502. L’auto con a bordo 4 ragazzi era uscita di strada in una curva dopo che il conducente aveva perso il controllo. Secondo l’accusa, sostenuta oggi dal procuratore Giovanni Fabrizio Narbone, il conducente dell’auto teneva una velocità superiore al limite consentito. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Francesco Governatori, ha chiesto di patteggiare. I famigliari della vittima sono assistiti dall’avvocato Giorgio Di Tomassi.

(Gian. Gin.)