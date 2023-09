di Luca Patrassi

Nomina a dirigente dell’Ast di Daniela Corsi, il Tribunale del lavoro di Roma ha accolto la tesi del ministero contro la dirigente. La sentenza è dell’11 settembre (la notizia si è appresa oggi): bocciato il ricorso presentato dalla dirigente dell’Ast Macerata Daniela Corsi per l’esclusione dall’elenco degli idonei alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie pubbliche. Il tribunale, alla luce del ricorso, aveva disposto l’inserimento della dottoressa civitanovese “con riserva” e nelle more la Regione aveva comunque inserito il nominativo della manager arrivando infine alla nomina alla guida dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata.

Ora arriva anche la sentenza del Tribunale di Roma, terza sezione Lavoro, che conferma le scelte adottate dal ministero e rigetta le motivazioni della Corsi che aveva invece sostenuto di possedere i requisiti richiesti.

Il Tribunale osserva che è giusta la posizione del Ministero che aveva ritenuto non attenente al profilo del management e della direzione aziendale la guida di un reparto di Rianimazione e nemmeno alcune pubblicazioni come quelle sulle infezioni addominali alle quali non era stato accordato alcun punteggio. Resta da verificare quale sarà ora la decisione dell’amministrazione regionale, in particolare del governatore Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. Non più tardi di tre settimana fa, in occasione della inaugurazione di un servizio ospedaliero a Civitanova, l’assessore regionale Saltamartini aveva sostanzialmente “blindato” la posizione di Daniela Corsi ai vertici della Ast dicendo che i processi durano anni tra i vari gradi e che la giunta confermava la fiducia nella dirigente. Ora c’è la sentenza del Tribunale di Roma ed è possibile che la Regione vorrà dire qualcosa in merito, come intende proseguire.