Ad inizio ottobre era alla convention nazionale di Forza Italia a Paestum (leggi l’articolo), e da lì silurò l’assessora Manola Gironacci, imprudentemente passata alla Lega. Oggi nuova trasferta nel segno del suo partito per il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica che. accompagnato dal vice sindaco Claudio Morresi e dal coordinatore cittadino Paolo Giannoni, è intervenuto durante l’assemblea nazionale degli enti locali a Monza.

«E’ stato per me un onore partecipare e prendere la parola (fra 53 amministratori selezionati ad intervenire compresi ministri, deputati, senatori e presidenti di regione), all’Autodromo di Monza di fronte ad una platea di oltre mille amministratori azzurri, dai membri del governo ai sindaci, ai presidenti di regione e a tutti gli assessori dei territori – ha scritto Ciarapica – Un’importante occasione di confronto quello di oggi, uno spazio importante dove tutti gli amministratori, in primis i sindaci, hanno potuto far sentire la propria voce per portare all’attenzione nazionale le istanze e i bisogni dei cittadini cui dare risposte concrete e garantire servizi. Una filiera politica necessaria quella del centro destra salda e pronta a lavorare in modo coeso tutti nella stessa direzione per il bene comune: dallo stato centrale ai territori di provincia».

«Tante le personalità azzurre incontrate oggi – racconta Ciarapica – Da Letizia Moratti, appena rientrata nel partito d’origine, a Paolo Barelli, capogruppo di Fi alla Camera dei deputati, al senatore Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato e coordinatore nazionale degli enti locali di FI, al Ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, fino all’amico Antonio Tajani, presidente del partito, vicepremier e Ministro degli Esteri.

Insieme a me tanti colleghi, fra cui: Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana, Daniele Silvetti, neo sindaco di Ancona e tutto il gruppo di Forza Italia Civitanova Marche.

Un ringraziamento particolare a Francesco Battistoni, nostro coordinatore regionale che ha costruito una bella squadra, compatta e competente nelle Marche.

Monza è un luogo particolarmente emblematico per tutti noi, seggio storico del presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi che ci ha da poco lasciati e dove il 22 e il 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni suppletive al Senato per ricoprire proprio quel seggio con il candidato Adriano Galliani a cui ho fatto i miei auguri personalmente, amico storico del presidente, già Ad per un trentennio del Milan e attualmente vicepresidente vicario e Ad. dell’A.C. Monza, l’uomo giusto per proseguire il lavoro iniziato dal nostro indimenticabile Presidente Silvio Berlusconi».