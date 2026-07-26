Un bando targato Camera di commercio delle Marche rivolto alle imprese per la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e la transizione ecologica. Cna Marche organizza un incontro formativo nella sede di Civitanova.

«Queste tendenze emergono con chiarezza anche da una recente indagine Cna svolta su tutto il territorio nazionale, della quale anticipiamo alcuni elementi e che presenteremo a breve in modo più approfondito – sottolinea la direttrice Cna Macerata Lucia Pistelli -. Dal mondo produttivo arriva un interesse crescente verso l’innovazione, ma anche una richiesta molto concreta di accompagnamento. Le imprese hanno bisogno di capire quali strumenti utilizzare, come formare le competenze necessarie e come sostenere economicamente gli investimenti».

Il bando “Voucher doppia transizione”, pubblicato dalla Camera di commercio delle Marche, «va proprio in questa direzione e mette a disposizione contributi a fondo perduto per investimenti in tecnologie digitali – dicono dalla Cna -, intelligenza artificiale, consulenze specialistiche, certificazioni, formazione, sostenibilità ed efficientamento».

Per presentare la misura e favorirne la conoscenza sul territorio, Cna Macerata organizza un incontro mercoledì, alle 18, nella sede Cna di Civitanova. Nel corso dell’iniziativa saranno approfondite le opportunità offerte dalla Camera di Commercio per sostenere gli investimenti delle imprese, le caratteristiche del bando, i requisiti, gli importi, le spese finanziabili, le modalità e i tempi di presentazione delle domande. Sarà inoltre affrontato il tema dell’obbligo di polizza catastrofale per le imprese e delle opportunità previste dalla convenzione Cna.

Interverranno Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche, Paola Fava, responsabile finanza agevolata Unico Area Marche Sud, e Gilberto Cicconi, agente Unipol Macerata. Le conclusioni saranno affidate alla direttrice Cna Macerata Lucia Pistelli. «Il bando della Camera di commercio risponde a un’esigenza reale perché mette insieme innovazione, competenze e contributi economici – conclude Pistelli – con questo incontro vogliamo promuovere l’opportunità presso le imprese, aiutando le aziende a capire come utilizzare la misura e a valutare concretamente le possibilità di accesso».