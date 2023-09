di Francesca Marsili

Una pessima immagine quella che arriva dalla centralissima piazza della Libertà di Tolentino dopo la due giorni del Cremisi festival: cartacce, tovagliolini unti, bicchieri di plastica, mozziconi di sigarette e altri rifiuti sono il lato sporco della festa. Tracce evidenti di comportamenti poco civili e irrispettosi da parte di alcuni fruitori di uno spazio che andrebbe custodito sempre e comunque.

A denunciare il degrado post festa è il gruppo di maggioranza Tolentino Popolare, tra gli altri rappresentato dal presidente del Consiglio Alessandro Massi, che lancia un monito ai cittadini. «Ci rivolgiamo a voi oggi con un messaggio importante riguardo alla gestione dei nostri spazi pubblici. Siamo consapevoli che i momenti di festa possono portare allegria e un senso di convivialità tra noi, ma è fondamentale ricordare che la nostra comunità si basa su una responsabilità condivisa per il benessere di tutti. L’ultima festa di venerdì e sabato sera ha lasciato una piazza in uno stato raccapricciante, con bicchieri e sporcizia sparsi ovunque. E non solo». Nonostante la continua sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente, spesso la musica non cambia, supportata dalla malsana convinzione che tanto qualcuno quei rifiuti li raccoglie, esonerando se stessi da semplici regole di comportamento.

«Questi momenti possono unire le persone in modi straordinari – prosegue Tolentino Popolare – ma non possiamo permettere che questa gioia si traduca in degrado dei nostri spazi pubblici. Per questo motivo vi chiediamo di considerare attentamente il modo in cui trascorrete il vostro tempo nelle aree pubbliche durante questi eventi. Siamo tutti responsabili di mantenere puliti e sicuri i luoghi che condividiamo tutti. Siamo fiduciosi che, lavorando insieme come comunità, possiamo garantire che tali eventi futuri siano un momento di gioia senza compromettere la bellezza e la pulizia dei nostri spazi pubblici. Vi invitiamo – conclude il gruppo – a prendervi cura della nostra città, affinché possa rimanere un luogo in cui tutti possono vivere, lavorare e divertirsi in armonia. Siate un esempio per gli altri, e insieme possiamo fare la differenza».