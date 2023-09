di Leonardo Giorgi

Un gol su rigore per il Frosinone, un grande passo per Walid Cheddira. Dai campi di Loreto alla Sangiustese, dal Bari al Mondiale da protagonista in Qatar dove insieme al Marocco si è tolto la soddisfazione di cancellare dal torneo Cristiano Ronaldo, il “Leone d’Atlante” ha realizzato la sua prima rete in Serie A.

Walid, 25 anni e cartellino di proprietà del Napoli, ribattezzato “Ualino” durante la sua epopea pugliese tra il 2021 e il 2023, si è presentato sul dischetto al terzo minuto di recupero del primo tempo di Frosinone-Sassuolo, con i ciociari sotto di due gol per la doppietta di Andrea Pinamonti. Proprio Cheddira, pochi secondi prima, era stato atterrato in area di rigore dal neroverde Ruan. Il marchigiano, con la palla sotto braccio, è andato a sfidare Cragno (con la sua impressionante percentuale di rigori parati in carriera: 25.7%) dagli 11 metri e con la freddezza di un bomber consumato ha realizzato in modo perfetto il calcio di rigore, accorciando le distanze tra le due compagini. Certo, neanche il tempo di godersi gli applausi e il calore del pubblico della sua nuova squadra, poiché i ciociari erano ancora in svantaggio. Ma ai fini della storia importa poco, anche perché i padroni di casa la ribaltano e vincono 4-2. E anche se la doppietta personale svanisce per un nulla, gol annullato perché la palla era uscita prima del tiro, la gioia è immensa visto che Walid firma anche l’assist del poker e risulta uno dei migliori in campo. Quel che certo è che dalle 15,49 di domenica 17 settembre 2023, il nome di Cheddira è consegnato alla lista dei marcatori del campionato di Serie A.