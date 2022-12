IN QATAR - Il 24enne di Loreto oggi pomeriggio è entrato all'82' negli ottavi di finale vinti ai rigori dalla sua nazionale contro le "furie rosse". Un'impresa storica accolta con grande entusiasmo nelle Marche. Si godono il momento magico anche la Sangiustese, dove ha giocato, e il liceo Leopardi di Recanati, che ha frequentato. Caroselli dei tifosi marocchini anche nella nostra provincia

di Andrea Cesca

Minuto 82 all’Education City Stadium di Al Rayyan, Marocco e Spagna si affrontano negli ottavi di finali dei mondiali di calcio in Qatar. Walid Regragui, tecnico dei leone dell’atlante chiama tre sostituzioni, una in particolare fa felici tanti italiani: fuori Selim Amallah dentro Walid Cheddira. Il Marocco prova a scardinare la difesa iberica con la velocità del 24enne ex attaccante di Loreto e Sangiustese. E’ un momento storico per il centravanti del Bari, l’unico calciatore italiano presente ai mondiali. Walid manda in grossa difficoltà la retroguardia spagnola nei tempi supplementari, la maglia numero 21 sfiora il gol in due circostanze, sulla prima è provvidenziale la parata con i piedi di Simon.

Il peso dell’attacco dei magrebini è tutto sulle spalle di Cheddira, che lotta come un leone, fa respirare la difesa, ma il risultato non si sblocca. Ai calci di rigore il grande protagonista è Bounou, estremo difensore del Siviglia, Hakimi è glaciale nel penalty decisivo, il Marocco passa ai quarti dove sabato alle 16 affronterà la vincente di Portogallo- Svizzera.

A Bari, dove lo hanno ribattezzato Walino, scoppia la festa. A Loreto e Monte San Giusto dove lo hanno visto crescere è un momento magico: Andrea Capodaglio, presidente del Loreto, il suo omologo Andrea Tosoni, gli allenatori Francesco Moriconi e Stefano Senigagliesi. E tutti gli altri che vogliono bene a Walid «perché è un bravo ragazzo» parole testuali del presidente Capodaglio qualche sera fa nel servizio andato in onda su Rai Play a “Il circolo dei mondiali”.

Anche il Liceo Giacomo Leopardi di Recanati nei giorni scorsi aveva lanciato un messaggio benaugurante a Cheddira. «Dal Liceo di Recanati ai mondiali in Qatar. In bocca al lupo Walid! L’unico calciatore italiano presente alla massima competizione mondiale arriva dalla nostra scuola».

Per la prima volta il Marocco è ai quarti di finale di una Coppa del Mondo. Il sogno di Walid continua.

E anche in diverse città della nostra provincia, tra cui Macerata, i tifosi del Marocco stanno festeggiando con dei caroselli.

(Qui sotto le foto della festa in un bar di corso Cavour a Macerata e per le strade)