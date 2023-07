Visita a sorpresa nel ristorante Zia Emilia di Porto Recanati per Walid Cheddira, bomber del Bari e del Marocco con cui ha disputato i Mondiali in Qatar. La presenza dell’attaccante nativo di Loreto non è passata inosservata: ha cenato con la sua famiglia nel locale di Danilo Capitanelli, posto sul lungomare Scarfiotti (zona Scossicci), e si è concesso a divertenti selfie e foto.

Sorriso a 36 denti per Walid che finalmente, dopo tanta attesa, ha avuto il piacere di assaggiare la pizza “Walid Cheddira”, con cui era stato celebrato in occasione dei Mondiali Qatar 2022. I colori richiamano la bandiera del Marocco, rossa e verde, con pomodorini, rucola e mazzancolle e la scritta “Forza Walid” sul bordo. Una pizza creata dal pizzaiolo Mohamed (amico di Walid) su idea del giornalista e giudice programma King of Pizza Daniele Bartocci. Una serata di grande festa, dunque, per tutta la famiglia Cheddira (Walid presente nel locale con la madre, il fratello Mohamed e papà Aziz), ma anche per la famiglia Capitanelli di cui Walid è storico cliente. La famiglia Cheddira nell’occasione ha voluto gustare anche delle pizze bianche con funghi, ricotta, miele e noci.

«Walid ci ha ringraziato infinitamente per questa pizza Cheddira. L’ha mangiata con gusto e ha detto che è davvero una bomba – fanno sapere dal ristorante – Abbiamo parlato un po’ del Marocco e dei Mondiali: Walid ci ha detto che è stato tutto bellissimo, un vero e proprio bagno di folla mentre passava il pullman durante la festa post-mondiale nel loro paese. Ci ha raccontato, insomma, diversi simpatici aneddoti». Se Walid resterà al Bari, reduce dalla beffa nella finale playoff persa contro il Cagliari? «Questo non lo sappiamo – taglia corto Danilo Capitanelli – . Sinceramente non c’è stato modo di parlarne, ci siamo più concentrati sulla festa del Marocco. Walid, ti aspettiamo per le prossime pizze».