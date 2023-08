di Andrea Cesca

Walid Cheddira vestirà la maglia del Frosinone. L’attaccante loretano, di nazionalità marocchina, lanciato nel calcio professionistico dalla Sangiustese di Andrea Tosoni, giocherà in Serie A. Il cartellino del giocatore è stato acquistato dal Napoli (la valutazione si aggira sui sette milioni di euro) i campioni d’Italia l’hanno poi girato in prestito alla società laziale che in Italia ha vinto la concorrenza di Hellas Verona, Cagliari ed Empoli. Per Walid, che fino a tre anni fa giocava in Serie C, si tratta della terza “promozione” personale consecutiva. Un salto triplo che per Cheddira è il coronamento di un sogno.

Sabato 12 agosto Walid Cheddira, in odore di cessione dal Bari, aveva chiesto al proprio allenatore Michele Mignani di non scendere in campo nel primo turno di Coppa Italia con il Parma, il giorno dopo era a Porto Recanati dall’amico Martin Leopoldo Garcia (attaccante della Civitanovese) per il taglio dei capelli. Cheddira da qualche giorno ha le valige pronte per uno dei suoi viaggi più importanti, quello verso il massimo campionato di calcio italiano. La partecipazione ai mondiali di calcio in Qatar dove i leoni dell’Atlante sono stati grandi protagonisti gli è valsa la nomina per il pallone d’oro in Marocco. La grande impresa Walo o Walino per gli amici, quella che lo ha portato sotto ai riflettori di diverse società di Serie A ma anche estere, sono stati i gol messi a segno nella passata stagione con la maglia del Bari: diciassette nel campionato di Serie B più i cinque realizzati in Coppa Italia che lo hanno incoronato capocannoniere della competizione avanti a Lautaro Martinez.

Walid Cheddira ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. L’attaccante inizia a giocare nel Loreto Calcio del presidente Andrea Capodaglio e debutta in prima squadra con allenatore Francesco Moriconi, il presidente della Sangiustese Andrea Tosoni se ne innamora “ogni volta che giocavamo contro ci faceva sempre gol” e lo porta in rossoblu. Agli ordini di Stefano Senigagliesi disputa un grande campionato di Serie D, la rete che mette a segno all’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena come racconterà il direttore generale di allora Alessandro Cossu decreta il suo passaggio tra i professionisti (stagione 2019-20). Walo viene acquistato dal Parma, ma finisce in prestito prima ad Arezzo, poi a Lecco e a Mantova. Il Bari decide di scommettere sulle doti dell’attaccante marocchino nato in Italia e la fiducia del sodalizio pugliese viene ripagata.

Hellas Verona, Cagliari ed Empoli si sono fatte avanti per Walid Cheddira, 25 anni compiuti il gennaio scorso, ma a spuntarla è stato il neo promosso Frosinone di Eusebio Di Francesco; la trattativa è stata portata avanti dal direttore sportivo Guido Angelozzi che nelle Marche ha indossato le maglie di Fano e Jesina.

Domani è prevista la firma del contratto. Cheddira sabato assisterà dalla tribuna dello stadio Maradona di Napoli alla prima di campionato che vede la squadra di Rudi Garcia impegnata in casa proprio contro il Frosinone.