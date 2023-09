A Matelica, domani (16 settembre) la festa del patrono Sant’Adriano. Il programma religioso prevede lo svolgimento della tradizionale processione per le vie del centro storico nel tardo pomeriggio dopo la messa in cattedrale. Il 17 settembre, torna anche la grande fiera che coinvolgerà l’intero centro storico fino a viale Martiri della Libertà. Oltre a questi due consueti appuntamenti, da qualche anno la città è interessata in queste giornate dagli appuntamenti del festival “Metelis”.

Questa setar la prima serata alle 21,30, in piazza Mattei. Sul palco saliranno Mitch e il suo staff da radio 105, Nevio Russo e MotelNoire e a seguire musica anni ’90 con il format “Tutti a 90’s si Salvi chi può”. Domani sempre dalle 21,30 il concerto dei Matia Bazar che si esibiranno in piazza Mattei con tutti i loro più grandi successi. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle varie manifestazioni, la Polizia locale ha apportato alcune modifiche alla viabilità cittadina.

Oggi c’è, dalle 16, il divieto di sosta in piazza Enrico Mattei ed a seguire entro le 19,30 la chiusura al traffico per i veicoli provenienti da via Boldrini e da salita San Filippo, per lo svolgimento dello spettacolo di Metelis.

Domani dalle 17,30 divieto di sosta in piazza Enrico Mattei e successiva chiusura della circolazione veicolare ordinaria per lo svolgimento della processione al termine della messa. A seguire sempre in piazza Enrico Mattei niente sosta e divieto di transito per lo svolgimento dello spettacolo musicale dei Matia Bazar.

Domenica 17 settembre, in occasione della fiera annuale, dalle prime ore dell’alba, sono interdette alla sosta e alla circolazione veicolare: piazza Enrico Mattei, corso Vittorio Emanuele, spiazzo Beata Mattia, viale Cesare Battisti, piazzale Gerani, via Tiratori, via Marconi e primo tratto di Viale Martiri della Libertà. La viabilità dedicata al centro storico del comparto via Beata Mattia, via Umberto I e via Damiano Chiesa, avrà accesso e uscita da via Fabio Filzi che sarà disposta a doppio senso alternato di circolazione. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio della Polizia Locale al numero 0737 781822 oppure 348 0023488.