di Francesca Marsili (Foto di Fabio Falcioni)

Un pescatore resta bloccato nell’acqua, su di un isolotto, un altro cade nel fiume da sei metri (avrebbe riportato delle fratture). Pomeriggio da incubo per due umbri. È successo a Tolentino a partire dalle 17. I due uomini si trovavano nel fiume Chienti, nella zona Ributino, a Tolentino, dove c’è la centrale elettrica. Erano a pesca e stavano seduti ognuno su una riva del fiume.

Poi intorno alle 17 l’acqua è salita di circa un metro e mezzo e i due pescatori si sono trovati in difficoltà. Uno di loro è rimasto bloccato su di un isolotto e non poteva muoversi. L’altro ha chiamato i soccorsi (questo intorno alle 19,40). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cercato di rintracciare il pescatore bloccato.

Operazioni complicate dal fatto che non si conosceva il punto esatto in cui si trovava e in quel punto è pieno di vegetazione.

Alla fine l’uomo ha anche acceso un fuoco e i vigili del fuoco sono riusciti a trovarlo (l’uomo sta bene). E sembrava che la cosa fosse finita. Ma ad un tratto i soccorritori si sono accorti che era sparito l’altro pescatore, quello che aveva chiamato i soccorsi.

Nessuno riusciva a capire dove fosse andato. Un vigile del fuoco ha sentito dei lamenti. Il pescatore era caduto nel fiume, da una altezza di 5 o sei metri. Il vigile del fuoco ha iniziato a chiamarlo al cellulare per capire dove si trovasse. Le operazioni di soccorso sono immediatamente riprese e alla fine, intorno alle 22,30, il secondo pescatore è stato recuperato e portato in salvo sulla riva. Le sue condizioni sono da accertare, avrebbe riportato alcune fratture ed è stato portato all’ospedale di Macerata. Da lì è previsto il trasferimento a Torrette, ad Ancona, per ulteriori accertamenti.