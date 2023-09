di Luca Patrassi

L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini blinda la dirigente dell’Ast Macerata Daniela Corsi, le dichiarazioni di alcuni giorni fa dell’amministratore regionale non sono però piaciute al consigliere regionale Dem Romano Carancini che bolla il tutto sinteticamente: «Uno schifo». Meno sintetico l’intervento dell’esponente Democrat.

La premessa di Carancini: «Le parole pubbliche di Filippo Saltamartini pronunciate venerdì sulla vicenda processuale del direttore Ast 3 Macerata Daniela Corsi, che da circa 2 anni, prima da direttore di area vasta e ora da direttore di azienda sanitaria, occupa senza titolo un ruolo nella sanità maceratese, sono allucinanti, arroganti, inaccettabili per una figura politica che ha responsabilità istituzionale ed amministrativa».

L’attacco all’assessore Saltamartini fatto dal consigliere Dem ed ex sindaco di Macerata: «In poche frasi Filippo Saltamartini è riuscito ad affermare che indipendentemente da un eventuale esito sfavorevole della causa a Daniela Corsi, e dunque alla Regione Marche che la protegge, non occorre preoccuparsi perché le “lungaggini” dei vari gradi del giudizio, che possono durare anche 7/8/10 anni, faranno sì che Corsi continuerà ad avere la fiducia del presidente Acquaroli, del suo assessore e della Lega che si è battuta con urla e scontri per la nomina a direttore generale della Ast pochi mesi fa. E, naturalmente, l’affermazione di Saltamartini è accompagnata dalla evocazione misericordiosa di Dio (fa sempre comodo per suscitare comprensione) al quale va il merito che i processi durano molto. Uno schifo, dichiarazioni allucinanti che fanno paura, e debbono far paura, perché danno la misura di come si sentano, lui assessore e la sua giunta di destra, impunibili, al di sopra delle regole e delle sentenze per la sola ragione di essere stati eletti e quindi legittimati a fare e dire qualsiasi cosa. Nelle dichiarazioni dell’assessore regionale alla sanità emerge anche tutta la sua arroganza attraverso la quale, da anni, consente ad una persona “senza titolo” di continuare a esercitare scelte di politica sanitaria nonostante avesse dovuto, al contrario, sospenderla da quella responsabilità almeno fino a quando il titolo, vale a dire il presupposto che la legge stabilisce per poter guidare un’azienda sanitaria come quella maceratese, fosse maturato».

L’attacco alla dirigente Corsi: «Oggi “a comandare” in Ast 3 è una “abusiva” del ruolo e per questo dobbiamo dire grazie al “santo protettore” Saltamartini e all’ignavia politica di Acquaroli. Il tutto, contro i cittadini, contro il buon senso, contro le ragioni della buona politica, contro i risultati dell’attuale direttore di Ast 3 che nell’ultima valutazione amministrativa effettuata e pubblicata risultava tra i peggiori di tutte le aree vaste della regione. Senza considerare – sempre secondo l’opinione di Carancini – il clima “tossico” che si respira in Ast 3 da parte del personale sanitario e non: tra la paura di esternare opinioni e contributi collaborativi, a pena di provvedimenti disciplinari se i toni non siano quelli graditi dal direttore; per passare alla rabbia, anche interna, della grave vicenda che ha riguardato Anatomia patologica all’ospedale di Macerata di cui è stata “protagonista” Daniela Corsi, per arrivare alla sfiducia, alla frustrazione e alla rassegnazione del sistema ospedaliero di Macerata che, proprio grazie a Daniela Corsi, continua a subire mortificazioni, depotenziamenti e svuotamenti inaccettabili. E chissà quante vicende analoghe a quelle richiamate non si conoscono e invece dovrebbero emergere perché – non è inutile ricordarlo – la sanità maceratese non appartiene all’assessore Saltamartini e noi cittadini abbiamo il dovere di rialzare la testa, indipendentemente da chi governa in qualsiasi momento».

Carancini torna ad attaccare l’assessore Saltamartini: « Tutto ad opera di un assessore e di un presidente regionale i quali, in spregio delle elementari regole di rispetto dei cittadini e del loro diritto ad avere un direttore aziendale con adeguato titolo, hanno scelto dall’elenco del Ministero con oltre 30 nomi una persona senza titolo. Ma Saltamartini ci ha abituati a questo ed altro: dalla cura del Covid con l’idrossiclorochina e l’ozono che avrebbero salvato le Marche più e prima delle altre regioni, ovvero la boutade secondo cui alle Marche spetta la primazia scientifica sulla terapia dei monoclonali quando tutti sanno che in Italia è stato un progetto istituto Spallanzani – fondazione toscana life sciences ad aprire la strada; per passare alle migliaia di assunzioni che avrebbe fatto tra il 2020 ed il 2021 in regione, poi ovviamente autosmentitosi; per finire, simbolicamente, alla sciatteria di costringere alcuni sanitari dell’ospedale di Macerata all’utilizzo – per la reperibilità – del teledrin, arnese antidiluviano che offende la dignità di bravi, scrupolosi e generosi professionisti sanitari».