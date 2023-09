Dopo poco meno di un mese, domani riaprono i parcheggi dell’Abbia di Fiastra. Lo rendo la Fondazione Giustiani Bandini. «L’Agenzia Marche Agricoltura Pesca (Amap) – spiega la Fondazione – ha infatti espresso il proprio nulla osta alla riapertura delle aree di sosta, avendo verificato che è stata dato completa attuazione alle misure fitosanitarie disposte per il contrasto del tarlo asiatico. Si ringrazia l’Amap per la fattiva collaborazione e per l’attenzione verso la Riserva naturale “Abbadia di Fiastra”, nel comune sforzo teso a contrastare la diffusione di questo insetto, fortemente nocivo per il patrimonio vegetale».

Il provvedimento di chiusura era arrivato il 12 agosto, dopo che era stata riscontrata la presenza del tarlo asiatico su diverse piante. E dai successivi controlli è emerso che erano una novantina gli esemplari da abbattere, per lo più proprio nella zona a ridosso del parcheggio.