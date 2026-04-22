25 Aprile: celebrazioni in via Cioci,
niente mercato del sabato
MACERATA - La cerimonia al Monumento alla Resistenza alle 8
Si svolgerà al Monumento alla Resistenza la celebrazione per l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo maceratese.
La cerimonia di deposizione della corona di alloro al monumento di via Cioci, promossa dal Comune di Macerata, dalla Provincia, dall’Anpi di Macerata, dall’Istituto Storico di Macerata e dalle associazioni combattentistiche e d’arma di Macerata si svolgerà sabato mattina alle 8 in modo da non sovrapporsi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino, prevista per le 11.
In concomitanza con la festività, il mercato del sabato in viale Trieste non si svolgerà, così come stabilito dal calendario annuale per il 2026.