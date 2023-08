Si alza il sipario sulla stagione 2023/24 della Lube Civitanova. Nella mattinata di domani, lunedì 21 agosto, giorno della riapertura del botteghino per la campagna abbonamenti (ore 17-19), il team biancorosso si radunerà in palestra, all’Eurosuole Forum, seppur a ranghi ridotti per l’assenza dei numerosi nazionali.

Con il centrale Simone Anzani ancora fermo in attesa di ulteriori approfondimenti in programma martedì 22 agosto a Roma, saranno operativi fin dal primo giorno il libero Francesco Bisotto, i centrali Enrico Diamantini e Jacopo Larizza, l’opposto Matheus Motzo, il palleggiatore norvegese Jakob Thelle, arrivato in Italia venerdì, e lo “Zar” Ivan Zaytsev, che quest’anno sarà impiegato come laterale per sfruttarne anche le qualità in ricezione. Al gruppo dei big saranno affiancati giovani di valore dell’Academy Volley Lube come Gianluca Cremoni, Francesco Giacomini e Marco Stambuco.

Ad accogliere gli atleti saranno l’head coach Chicco Blengini, il secondo allenatore Romano Giannini, l’assistente Enrico Massaccesi, il preparatore atletico Massimo Merazzi e lo scoutman Alessandro Zarroli. Alle 8 in punto verranno effettuate le analisi del sangue e le valutazioni al palas, mentre le visite per l’idoneità sportiva agonistica si svolgeranno sempre in mattinata, a Civitanova, nel Centro di Medicina dello Sport Terme Santa Lucia. Alle 16 il gruppo si ritroverà in sala pesi per il discorso di inizio lavori, a seguire i ragazzi metteranno in moto i propri muscoli in palestra per poi concludere la giornata con una seduta tecnica sul campo.