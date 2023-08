Abbonamenti Lube, riapre il botteghino

Lube comunica che alle 17 di lunedì 21 agosto riaprirà la vendita degli abbonamenti stagionali al botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova per l’accesso ai match interni della squadra nella stagione 2023/24.

Campagna abbonamenti “Entrate per credere”- Le tessere saranno valide per tutti i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), CEV Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.

Orari biglietteria – Dal 21 al 31 agosto: Dal lunedì al venerdì ore 17-19, sabato ore 10-12.30, domenica chiusura. Da settembre: Giovedì e venerdì ore 17-19, sabato ore 10-12.30, dalla domenica al mercoledì chiusura.

Vendita online – Prosegue senza interruzioni la vendita online sul circuito Vivaticket. Due le modalità previste: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure l’acquisto in presenza nei punti vendita di Vivaticket in Italia.

La gradinata E – Esclusa dalla campagna abbonamenti, in quanto riservata a Lube nel Cuore e gestita dai tifosi.

La gradinata L – Posti non in vendita, in quanto riservati alle tifoserie ospiti.

Tessera – In caso di furto, smarrimento o deterioramento, in base alle leggi vigenti la tessera di abbonamento non potrà essere sostituita.

Avvertimento – In caso di gare a porte chiuse per motivi indipendenti dalla Lube, l’abbonamento non consentirà l’accesso all’Eurosuole Forum. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, sarà la società a definire le modalità di accesso in base alle normative in essere per consentire a tutti di intervenire al maggior numero di match. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo in caso di apposito Decreto Legge Ministeriale.

GLI ABBONAMENTI

– VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato e accesso all’Area Hospitality – 800 euro prezzo unico

– PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine – 600 Euro Intero e 480 Euro Ridotto*

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine – 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto*

– TRIBUNA (settori G – H – I): dietro al primo arbitro – 350 Euro Intero e 280 Euro Ridotto*

– GRADINATA: le varie gradinate – 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto*

– GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”): nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso – 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

N.B.: La società si riserva la possibilità di aumentare i prezzi per le gare più importanti della Regular Season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League. Aumento del 20% in Regular Season contro Modena, Perugia, Piacenza e Trento.

PREMIUM: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA: 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

Info abbonamenti: lubevolley.it – 0733/1999422