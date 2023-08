di Laura Boccanera

Sventa il furto in casa dei genitori. Ad appena 18 anni una ragazza lombarda in vacanza a Porto Potenza prima ha messo in fuga il ladro che si era introdotto nell’appartamento e poi l’ha fatto arrestare dai carabinieri “placcandolo” assieme ai vicini e alle sue amiche. In manette un 22enne di Civitanova, Cristiano Ramaj. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica.

La giovane si stava preparando per uscire con le sue amiche quando, attorno alle 23,30 ha sentito dei rumori provenire dall’appartamento. Quindi è andata a controllare e si è trovata faccia a faccia col ladro. Questo era riuscito ad introdursi nell’abitazione forzando la finestra ed entrando all’interno. Quando la giovane proprietaria se l’è trovato davanti stava rovistando fra le sue cose (ha cercato di rubare un portafogli da una borsa). Goffamente il 22enne ha cercato di giustificare la sua presenza lì per prendere tempo e poi tentare la fuga utilizzando la bici del padre della ragazza che si trovava in giardino.

Tempestivo l’intervento della 18enne che non si è lasciata intimorire, ha subito attirato l’attenzione dei vicini, delle sue amiche che stavano arrivando e nel frattempo ha allertato i genitori che sono sopraggiunti poco dopo. Mentre tentava di fermare il ladro ha anche avvisato la centrale operativa dei carabinieri che sono arrivati sul posto insieme alla polizia locale e che hanno accertato che il malvivente si era appropriato del portafoglio della ragazza, prelevato dalla borsa riposta sul tavolo della cucina. Aveva inoltre rovistato ovunque per cercare soldi e beni di valore.

Fermato in giardino, Ramaj è stato trasferito in caserma per l’identificazione e la verbalizzazione. Nel corso dei controlli, è stato trovato in possesso di un set di cacciavite, secondo i carabinieri utili per compiere un furto, e di circa cinque grammi di hashish. Tutti gli attrezzi e la droga sono stati sequestrati.

Dovrà rispondere di furto aggravato in abitazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli ed, inoltre, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di droga.

Questa mattina si è svolta la convalida dell’arresto al tribunale di Macerata. Il giovane, assistito dall’avvocato Roberta Ippoliti, ha ammesso i fatti ma ha negato che i cacciavite li avesse con sè per rubare (ha detto li aveva per aggiustare il cellulare di un amico). Il pm Stefano Lanari ha chiesto gli arresti domiciliari per il 22enne. Il giudice Daniela Bellesi ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Civitanova.

Il giovane era già destinatario del foglio di via obbligatorio da Civitanova perché proprio nei giorni scorsi si era reso responsabile di un fatto analogo ed era stato denunciato dai carabinieri.