Scontro tra auto e scooterone dopo una curva: 69enne a Torrette. L’incidente intorno alle 19 in località Sfercia a Camerino, lungo la Statale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo a bordo di uno Yamaha TMax stava andando verso Muccia, mentre l’auto, una Volvo C-30 arrivava in senso opposto. Subito dopo una curva, per cause ancora in corso di accertamento, il violento impatto tra lo scooterone e la vettura. Con il 69enne che è stato sbalzato sull’aslfato.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118 e i carabinieri della stazione di Camerino. Viste le condizioni del 69enne, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato dunque trasferito ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata.

(ultimo aggiornamento alle 21)