Missione romana per il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli con l’obiettivo di riallacciare le fila del discorso legato al centro ortofrutticolo di Piediripa. Il primo cittadino ha incontrato oggi a Montecitorio i riferimenti del suo partito, la Lega, a Roma, ovvero il presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati Mirco Carloni e i parlamentari del territorio Riccardo Augusto Marchetti e Giorgia Latini.

«Abbiamo discusso della strategicità della logistica delle filiere produttive ortofrutticole del nostro territorio, in particolare del centro di Piediripa, che rappresenta un punto di riferimento non solo per la città di Macerata e per le Marche ma per tutto il centro Italia – ha commentato Parcaroli – l’impegno sarà massimo affinché la struttura possa avere la riqualificazione che merita e che permetterà di migliorare la capacità logistica e commerciale di un gioiello della nostra città che valorizza le tipicità e le eccellenze del territorio».

«L’incontro di oggi con il presidente della Provincia e sindaco di Macerata Parcaroli è stato importante per parlare del futuro del settore ortofrutticolo marchigiano», commenta Carloni in una stringata nota, cui fanno eco le altrettanto stringate dichiarazioni di Latini e Marchetti: «È necessario dare un valore alla logistica per favorire lo sviluppo delle filiere agroalimentari, in particolare in quelle e zone dove c’è una grande tradizione ortoflorovivistica».

La questione è esplosa la settimana scorsa, quando Invitalia aveva comunicato al Comune che l’intervento era da considerarsi sospeso per mancanza di fondi. Questo dopo che, a marzo, il Ministero dell’Agricoltura aveva invece comunicato che sarebbero stati stanziati i 7 milioni di euro necessari all’implementazione della struttura, progetto che prevedeva riqualificazione energetica, realizzazione di una piazza coperta, miglioramento della gestione dei flussi interni al mercato e del trattamento dei rifiuti, sviluppo della digitalizzazione e riqualificazione del percorso di conservazione. Un tira e molla continuo che ha spinto il sindaco all’ennesimo viaggio a Roma per sbloccare l’impasse.