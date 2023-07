Ha visitato le gallerie e pinacoteche in “notturna” aperte appositamente per lui la notte, riconosciuto un “Ecce homo” di Caravaggio che stava per essere battuto all’asta per soli 1500 euro (facendone lievitare ovviamente il valore) e scoperto in pievi e piccole chiese di campagna capolavori di maestri locali dando un nome e un’attribuzione a opere anonime. Il Vittorio Sgarbi critico d’arte racconta nel suo ultimo libro “Scoperte e rivelazioni” una vita di ricerca e attribuzioni. Di tutto questo e altro ancora (come è ormai nel suo stile) parlerà martedì 25 luglio alle ore 19 al teatro Annibal Caro per una presentazione della pubblicazione edita dalla casa editrice La nave di Teseo. In questa sua ultima opera, Sgarbi, presenta al pubblico cento opere ignorate dai critici e sconosciute al grande pubblico.

«Il libro – ha dichiarato il sottosegretario alla cultura – è un viaggio in Italia, con la sorpresa non di luoghi che sono nelle guide, ma di ciò che non si trova lì ma c’è nelle chiese, nelle collezioni private. Quindi si tratta di una emozionante caccia al tesoro, che effettuo da anni; una caccia che porta anche a scoperte impreviste di autori davvero importanti». Infatti fra queste cento opere d’arte, spicca, come detto un “Ecce homo” di Caravggio riconosciuta casualmente durante il lockdown in una foto inviatagli da un amico tramite messaggio telefonico e che stava per essere battuta ad un’asta a Madrid.

«Siamo lieti di poter avere ancora una volta Vittorio Sgarbi a Civitanova. Un ospite molto gradito, un amico e un conterraneo, perché residente a San Severino Marche dove egli fu sindaco e anche assessore alla Cultura, molto amato e apprezzato in Città – ha affermato il sindaco Fabrizio Ciarapica – ma è anche l’unico critico che abbia reso famosa la nostra regione dal punto di vista artistico e l’abbia fatta conoscere in tante mostre da lui organizzate a centinaia di migliaia di visitatori italiani e esteri; ricordo su tutte, la bellissima mostra organizzata a Caldarola nel 2008 sul nostro artista cinquecentesco Simone De Magistris. Anche a Civitanova Alta in diverse occasioni del passato, Sgarbi venne a fare le sue incursioni e scoperte, fil rouge del suo ultimo libro. Tuttavia – ha proseguito Ciarapica – questa volta siamo noi ad aver preparato insieme alla direttrice Enrica Bruni presso la Pinacoteca Civica Moretti una piccola scoperta che gli riveleremo in questa sua tappa civitanovese». «Voglio in questa occasione ringraziare anticipatamente – ha concluso il primo cittadino – l’Associazione ’Controcomunicazione’, di cui è presidente Gianluca Crocetti che è anche, presidente delle Commissione Cultura che ha reso possibile la realizzazione dell’evento; il main sponsor che è la Banca Fineco, insieme agli altri sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa, e, anche la presidente Maria Luce Centioni, della nostra Azienda Teatri, che ha aprirà le porte del nostro più bel teatro andato sold aut in poche ore».

Alla realizzazione della presentazione hanno partecipato come sponsor istituzionali oltre al Comune di Civitanova Marche anche il Consiglio Regionale Marche; gli sponsor tecnici: Fontezoppa, Cardelli Lavanderia, Rinaldelli Immobiliare e la proprietà dell’App per prenotazioni dei posti al ristorante ‘i Fame? Just enjoy’.