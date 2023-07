Vittorio Sgarbi arriva a Civitanova per promuovere il suo nuovo libro “Scoperte e rivelazioni” pubblicato da La nave di Teseo. L’appuntamento è per il 25 luglio alle 19 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Si tratta di un lungo viaggio nelle province d’Italia condotto in prima persona osservando le opere dal vivo, studiando i cataloghi. Una bellezza che spesso rimane celata perché nascosta in luoghi remoti e meno battuti, oppure annebbiata da attribuzioni frettolose e clamorosi abbagli, o ancora semplicemente dimenticata nel corso del tempo. Il libro è come una caccia al tesoro in musei, palazzi, case d’aste e pievi di provincia raccontando un’arte che spesso non trova spazio sulle copertine, ma che grazie all’occhio del critico viene restituita. Dalla straordinaria scoperta, diventata un caso mondiale, di un nuovo Caravaggio a Madrid al busto di Canova ritrovato in una collezione privata, dall’apparizione di nuove opere di Guido Cagnacci, Lorenzo Lotto e Guercino all’emozione di ampliare il catalogo di Jusepe de Ribera, Sassoferrato, Beniamino Simoni e Luca Giordano.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma eventbrite.