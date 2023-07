Ragazza beve e si mette alla guida, patente ritirata e denuncia per oltraggio per lei e una passeggera della vettura. È successo nelle prime ore di lunedì in via dei Velini. I militari del Nucleo Radiomobile di Macerata hanno controllato una vettura con a bordo quattro giovani. La conducente, una 24enne di Montecosaro, è stata sottoposta ad un controllo con l’etilometro ed è risultata avere un tasso alcolico doppio rispetto al limite consentito: 1,03 grammi per litro (il limite è di 0,5). Quando i carabinieri hanno iniziato a compilare gli atti relativi alla contestazione dell’infrazione penale commessa dalla 24enne, gli altri che erano a bordo hanno iniziato a protestare. Una 26enne di Tolentino, che era sull’auto, rivolgendosi ad un militare della seconda pattuglia intervenuta, ad alta voce e con atteggiamento aggressivo, aveva pronunciato frasi oltraggiose verso il militare. Vista la situazione il capo equipaggio della pattuglia Radiomobile aveva cercato di calmare la ragazza. A quel punto la conducente si era intromessa e aveva offeso il sottufficiale. Per la 24enne è finita con la patente ritirata e la denuncia per guida in stato di ebbrezza e oltraggio. La 26enne è stata denunciata per oltraggio.