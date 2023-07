Nove persone trovate alla guida dopo aver bevuto, ritirata a tutti la patente. Sono stati una 80ina i veicoli controllati a Civitanova lo scorso 7 luglio dalla Polizia stradale. Sono state contestate 47 infrazioni, tra cui le 9 per guida sotto effetto di alcol. In totale sono stati decurtati 136 punti sulle patenti di guida per diverse tipologie di infrazioni al Codice della strada. Nel servizio era impiegato anche personale medico e paramedico della polizia. Gli agenti hanno anche rilevato un incidente stradale che si è verificato esattamente in corrispondenza della rotatoria dove stavano effettuando i controlli. Il rapidissimo intervento del personale sanitario ha consentito di prestare il primo soccorso agli infortunati in attesa dell’arrivo della Croce Rossa. Uno dei conducenti era senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo. Trovato anche un automobilista che, pur risiedendo a Civitanova da più di un anno, è stato trovato alla guida con una patena esterna e non ha mai conseguito quella italiana.