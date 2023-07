Alcol alla guida, via tre patenti

Al volante sotto effetto di alcol, tre le persone denunciate: si tratta di una 41enne di Fermo, di un 37enne di Cingoli e di un 39enne di Macerata. La donna e l’uomo di Macerata, in differenti circostanze, sono stati fermati alla guida dei loro veicoli dalle pattuglie del Nucleo radiomobile: avevano un tasso di alcol nel sangue di 1,17 grammi per litro lei e 1,05 grammi per litro lui. Aveva 1,21 grammi per litro un 37enne di Cingoli che è stato fermato dai militari della stazione di Cingoli. A tutti e tre è stata ritirata la patente.