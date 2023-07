Due persone arrestate dai carabinieri della Compagnia di Macerata. In entrambi i casi si tratta di un aggravamento della misura cui erano sottoposti (i domiciliari in una comunità). Per un 41enne di origini napoletane i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’uomo si trovava in una comunità di Corridonia e ora starà in carcere in base a quanto stabilito dalla Corte d’appello di Napoli (dove è imputato per il reato di estorsione commesso nel 2022 a Napoli e per il quale era sottoposto agli arresti domiciliari).

L’arresto è stato eseguito dal comando di Corridonia, lo stesso vale per una donna di 27 anni, originaria di Lecce. Pure per lei i militari hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in una comunità con quella della custodia cautelare in carcere, emesso a suo carico dal tribunale di Lecce (è imputata di rapina aggravata commessa nel maggio del 2022 in Provincia di Lecce).

(redazione CM)