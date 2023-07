La morte di Mauro Petrini in un incidente stradale avvenuto ieri a Muccia ha colpito Foligno, la città del 59enne, che lavorava come operatore della Fondazione Arca del Mediterraneo (che si occupa di accoglienza, formazione, giustizia sociale) e si è occupato anche dell’ufficio immigrazione della Caritas diocesana. Al dolore della famiglia di Petrini si sono uniti il vescovo, Domenico Sorrentino, e il direttore della Caritas, Mauro Masciotti. Petrini ieri stava percorrendo la Muccese (la vecchia statale 77) e si trovava alla guida di uno scooter Honda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 59enne, all’incrocio con Massaprofoglio, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto malamente a terra. Soccorso dal 118 e portato in ospedale a Camerino, l’uomo è poi morto a causa delle ferite riportate nella caduta. In base agli accertamenti dei carabinieri altri mezzi non risultano coinvolti nell’incidente.