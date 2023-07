Scivola a terra con lo scooter e muore poco dopo in ospedale. La tragedia che è avvenuta a Muccia oggi pomeriggio. La vittima è un 59enne di Foligno, Mauro Petrini.

Dramma lungo la Muccese, la vecchia statale 77, all’incrocio con Massaprofoglio. Intorno alle 16,45 un uomo di 59 anni era in sella ad uno scooter Honda quando è scivolato a terra (le cause sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Camerino). Un incidente come ne accadono molti, ma questo è stato fatale al 59enne per le lesioni che ha riportato nella caduta. Sul posto è intervenuto il 118 e l’uomo dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato all’ospedale di Camerino. Lì i medici hanno cercato di salvare la vita al 59enne, ma non è stato possibile. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica e non risultano coinvolti altri mezzi.

Sempre nel pomeriggio altro incidente nell’entroterra, questa volta a Pieve Torina. Anche in quel caso uno scooterista è caduto a terra facendo tutto da solo. E’ stato soccorso e portato in ambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

(Ultimo aggiornamento alle 21)