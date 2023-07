E’ in pieno fermento la macchina organizzativa della serata evento organizzata per celebrare due discoteche che negli anni ’80 e ’90 animavano le notti maceratesi. Infatti sabato 22 luglio, si ritroveranno in piazza della Libertà i dj e tutti coloro che negli anni hanno collaborato con l’Imagine di Tolentino e con il Tartaruga di Macerata per ricreare le atmosfere disco di un periodo memorabile.

“La notte siamo noi. Figli delle stelle” è il titolo della cena spettacolo che vedrà sul palco alternarsi alcuni dei disc jockey più famosi delle Marche: dj Guazz che ha curato la regia della manifestazione, dj Enrico Filippini, dj Sandro Pieroni, dj Ciala, dj Emiliano Effe, dj Andrea Raggi e dj Andrea Falcetelli. A presentare la serata Luca Romagnoli. Saranno presenti anche Maurizio Tosoroni, Silvano Andreucci, lo staff dell’Imagine e lo staff del Tartaruga. Fabio Renzetti con la spritz-mobile e la beetle-mobile ovvero due auto d’epoca trasformate in bar, proporrà al pubblico cocktail appositamente ideati per questa festa revival. L’evento servirà anche per ricordare Mario Attili, Francesco Battista, Rodolfo Craia e Roberto Scocco.

In pratica, dopo il successo dell’edizione invernale dei mesi scorsi, la piazza sarà trasformata in una sorta di discoteca con la cena servita da alcuni ristoranti del centro ai bordi dello spazio che sarà riservato per ballare, ascoltando i brani che hanno segnato gli anni ’80 e ’90 e che ancora oggi fanno parte dell’immaginario collettivo di intere generazioni. Come ricorda Claudio Guazzaroni un evento “per chi c’era e per chi avrebbe voluto esserci… Lo spirito è lo stesso vivere e rivivere emozioni … Un grande spettacolo per una serata che sarà indimenticabile”. L’evento è promosso dal Comune di Tolentino, Assessorato al Commercio e inserito nell’estate Tolentinate. Info tel. 339.5084679