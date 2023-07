di Gianluca Ginella

Incidente mortale in superstrada, indagato un automobilista, domani l’autopsia. La procura sta conducendo le indagini per chiarire cosa è successo intorno alle 21,30 di sabato lungo la superstrada, pochi metri passata l’uscita per Tolentino zona industriale, in direzione mare. In quel tratto ha perso la vita Fabrizio Taddei, 57enne di Tolentino, che si trovava in sella ad uno scooterone quando è finito a terra ed è morto sul colpo.

Queste le certezze, il resto va approfondito. Intanto un testimone, sentito dagli investigatori (le indagini sono affidate alla polizia stradale), coordinati dal pm Enrico Barbieri, ha riferito di aver visto sia lo scooter che un’auto. Non ricordava però la targa dell’auto e non ha saputo dire se avesse urtato lo scooter. Comunque sia gli investigatori sono riusciti a risalire alla vettura descritta e all’automobilista che la guidava.

Si tratta di un 41enne di Macerata che è stato indagato come atto dovuto per consentirgli di partecipare all’autopsia, fissata per domani. Al momento comunque non gli verrebbe contestato nulla di specifico (il fascicolo è comunque stato aperto per omicidio stradale), appunto perché gli approfondimenti sono in corso e anche la vettura del 41enne (messa sotto sequestro) verrà analizzata per comprendere se abbia danni sulla carrozzeria. L’uomo è assistito dall’avvocato Eleonora Verdelli.

Al di là dell’aver individuato un automobilista, resta in piedi anche l’ipotesi che il 57enne abbia fatto tutto da solo e perso il controllo dello scooterone per poi cadere a terra. L’autopsia di domani è stata affidata al medico legale Roberto Scendoni che sarà affiancato dal tossicologo Rino Froldi. Anche l’esame medico legale potrà fornire ulteriori dettagli su cosa sia avvenuto in quel tratto di superstrada.