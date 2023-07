Schianto mortale lungo la superstrada, pochi metri passato lo svincolo per la zona industriale di Tolentino, in direzione mare. A perdere la vita, questa sera intorno alle 21,30, un uomo di 57 anni, di Tolentino. Sulle cause dell’incidente questa notte proseguiranno gli accertamenti della polizia stradale. Uno degli aspetti da chiarire è se il motociclista abbia fatto tutto da solo o si sia scontrato con un’altra vettura che passava in quel tratto (in questo caso il veicolo si sarebbe allontanato senza prestare soccorso).

A dare l’allarme, comunque, sono stati alcuni automobilisti che hanno visto il corpo del 57enne che stava sulla carreggiata (spostato verso la corsia di sorpasso). Sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Il 118 non ha potuto fare nulla per salvare la vita al 57enne, che è morto sul colpo subito dopo l’incidente. La strada è stata chiusa allo svincolo della zona industriale di Tolentino (per chi va in direzione mare).

A presidiare il punto e a far scorrere il traffico sono intervenuti i carabinieri. È invece affidato alla polizia stradale il compito di ricostruire quello che è accaduto nella sera di questo primo luglio. Una serata fresca (19 gradi) e umida per la pioggia. Resta da capire se possa aver inciso l’asfalto leggermente bagnato, o se il motociclista sia stato urtato da un’auto o un altro mezzo che dopo averlo fatto cadere si è allontanato. Alle 23,30 erano in corso gli accertamenti e la Stradale si stava prodigando anche per avvisare i famigliari del motociclista dell’accaduto.

(Ultimo aggiornamento alle 23,50)