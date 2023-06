Ancora un incidente in superstrada, ancora code. Anche stamattina, come ieri e l’altro ieri, un tamponamento ha mandato il traffico in tilt in direzione mare. Due le auto che si sono scontrate tra Morrovalle e Montecosaro poco prima delle 9,30, con una che ha perso uno pneumatico. Nessun ferito questa volta. Ma inevitabili code e problemi alla viabilità. A differenza di ieri, però, non è stato chiuso l’intero tratto, ma solo una corsia. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia stradale.