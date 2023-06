Pioggia di medaglie per gli atleti e le atlete dell’Asd Juvenilia di Pollenza agli Internazionali Open di pattinaggio disputati questo fine settimana a L’Aquila. Nella 500 metri sprint Danny Sargoni fa il miracolo e riesce, con la sua bravura ed esperienza, a sbaragliare 3 atleti cinesi in una finale al cardiopalma e conquistare il primo posto sul podio.

Bene anche Valentina Buccolini quarta sempre nella 500 mt sprint. Per la categoria R12 della Juvenilia spicca Davide Sdrubolini, che conquista una terza posizione nella 300 mt sprint, un 4° posto nella 3000 metri ad eliminazione e un 5° posto nella 3000 metri a punti. Nella giornata di sabato si sono svolte le gare per le categorie dei giovanissimi ed esordienti dove, l’ormai battezzata “ciurma” della Juvenilia, fa razzia portando a casa ben 6 medaglie. Chiara Illuminati due medaglie d’oro, sia nella Destrezza che nella 8 giri sprint, Leonardo Baccifava due medaglie d’argento nelle stesse gare per la categoria esordienti maschi e nella categoria giovanissimi la piccolina Teodora Paesani sale sul gradino più alto del podio nella Destrezza e un 3° posto nella 5 giri sprint. Bravissimi e migliorati visibilmente anche tutti gli altri atleti della Juvenilia impegnati in questo trofeo: Edoardo Marinelli, Virgili Simone, Benedetta Marcoaldi, Sara Petrucci, Emma Virgili, Gloria e Noemi Bartolini, Elisa Ferretti, Edoardo Cardini, Irene Mogetta e Maria Giulia Tribuzi che fanno conquistare alla squadra l’8° posto nella classifica per società. Prossimi impegni per la Juvenilia saranno le gare di Siena, il campionato italiano su pista a Martinsicuro e il trofeo di Santa Maria Nuova, mentre i due fuoriclasse della società, Sargoni e Buccolini, sono convocati al ruduno nazionale in vista del campionato europeo che si terrà in Francia e il campionato mondiale a Alte Ceccato, dove verrà scelta la rosa di atleti che disputerà le gare.