Nell’Abbraccio di Penelope, lezione spettacolo sulla Regina di Itaca, racconto di una grande storia d’amore e di attesa giunge all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia sabato 24 giugno (ore 21,30) nel cartellone del Tau Teatri Antichi Uniti, luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo che da 25 anni è un fiore all’occhiello della scena nazionale con 41 appuntamenti in 18 splendidi siti della regione per una proposta che spazia dalle migliori esperienze della scena nazionale ai lavori di talentuosi artisti Made in Marche, su iniziativa di Regione Marche, Amat, MiC e 17 Comuni del territorio.

Nell’Abbraccio di Penelope nasce dal sodalizio artistico tra Paola Giorgi e Cesare Catà, in una nuova versione con musica originale composta ed eseguita dal vivo da Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini e focalizza il ruolo centrale di Penelope nell’ avventura omerica. Cosa spinge Ulisse a solcare i mari irti di pericoli e tentazioni? Quale è il desiderio che muove le sue azioni, mostra la sua arguzia e riempie di senso il viaggio dell’eroe omerico? Itaca! E Itaca è Penelope che attende il ritorno di Ulisse, difendendo il suo regno. Nell’Abbraccio di Penelope racconta nei suoi significati mitologici, simbolici e culturali la figura letteraria di Penelope delineata nell’Odissea di Omero. Una lezione – spettacolo in cui la recitazione si alterna a uno storytelling dove l’approfondimento filologico si mescola naturalmente con l’ironia della stand- up comedy. Diversi i parallelismi proposti tra la weltanschauung omerica e il mondo contemporaneo che mostrano i profondi rimandi e il valore attuale e appassionante dell’Odissea. L’attenzione è concentrata al personaggio femminile di Penelope, alla sua prospettiva, ai suoi risvolti drammatici, alla sua forza come archetipo che si ritrova nei testi di Omero, nella bellissima lettera da lei scritta al suo Ulisse, immaginata dal grande poeta latino Ovidio, in Kavafis, che esaltano la modernità e il carattere del personaggio di Penelope, Regina di Itaca. Cesare Catà prende per mano gli spettatori e li accompagna in un fascinoso viaggio alla scoperta di Penelope a cui Paola Giorgi dà voce e anima. Lo spettacolo è prodotto da Bottega Teatro Marche e Associazione Culturale LaGru.

Il Tau non è solo un’ampia rassegna di spettacoli ma ad arricchire la proposta per il pubblico ci sono gli AperiTau. Passeggiate di storia. Prima dello spettacolo a Urbisaglia, vista al Parco Archeologico di Urbs Salvia e dinner tau, a cura di Comune di Urbisaglia e Direzione Regionale Musei Marche, prenotazione obbligatoria (cena a pagamento) presso Ufficio Turistico Urbisaglia 0733 506566. Inoltre, in occasione dello spettacolo è possibile visitare la mostra di elaborati grafici del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata (c/o Teatro Comunale, ingresso gratuito). L’ingresso allo spettacolo è gratuito.