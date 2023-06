L’eterna attualità di Ulisse, la condanna della guerra da Euripide a Seneca, l’esaltazione del pensiero libero. Ma anche musica folk con l’European Celtic Contest targato Montelago Celtic Festival e trionfo delle canzoni con la Compagnia di Musicultura. L’estate all’Anfiteatro romano di Urbisaglia è pronta ad accogliere grandi nomi. Su il sipario, quindi, da questo sabato fino al 21 luglio per la 34° edizione di Teatro Classico Antico.

«Il Parco archeologico di Urbs Salvia, il più grande e scenografico della regione e meta di turisti italiani e stranieri – spiega l’assessora alla cultura Cristina Arrà – per il suo valore storico, culturale e per la sua bellezza, è conosciuto anche per questa rassegna. La stagione è organizzata dal Comune di Urbisaglia (guidato dal sindaco Paolo Francesco Giubileo), in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Marche. Quest’anno saranno quattro le opere a cura del Comune (Nell’abbraccio di Penelope, Troades, Odisseo quell’uomo di multiforme ingegno, Edipo Re), a cui si aggiungono altre tre proposte da Amat (Le guerre di Ulisse, Apologia di Socrate, Una piccola Odissea). Tutti capolavori sempre attuali e internazionali, che parlano di vita, passioni, umanità. Che denunciano la brutalità della guerra, e in questo momento più che mai abbiamo bisogno di ricordarlo; riflettono sulla libertà in una società che, oggi come allora, soggiace al pensiero omologato e omologante». Non solo teatro classico: il Comune ha pensato appunto anche al contest folk e al “Piccolo Manuale della Canzone”.

Si parte sabato, alle 21.15, con un appuntamento a ingresso gratuito: “Nell’abbraccio di Penelope – lezione spettacolo sulla regina di Itaca” di Cesare Catà con la partecipazione di Glissando Vocal Ensamble (produzione Bottega Teatro Marche e Lagrú). Il professore-filosofo prende per mano gli spettatori e li accompagna in un fascinoso viaggio alla scoperta di Penelope a cui Paola Giorgi dà voce e anima. Le musiche di scena originali sono composte ed eseguite da Andrea Yanez Gasparrini, Adriano Brando Alessandrini, Jan Mozzorecchia. L’attenzione è concentrata su questo personaggio, sulla sua prospettiva, sui suoi risvolti drammatici: Itaca è Penelope che attende il ritorno di Ulisse, difendendo il suo regno.

Giovedì 29 giugno, sempre alle 21.15, sarà la volta della Scuola di teatro classico antico di Urbisaglia in “Troades – da Euripide e Seneca. Centone di guerra in atto unico per voci e corpi” per la regia di Francesco Facciolli (ingresso 10 euro). Immerse nel loro dolore, le donne troiane, sul punto di essere assegnate ai loro padroni greci, riflettono sul senso della vita; da una parte Cassandra e dall’altra Ecuba, le grida si levano, miste a odio e amore, fino al drammatico epilogo. Ma l’opera è anche una considerazione amara sull’assurdità della guerra, sulla ripetitività della debolezza della natura umana, sull’incapacità di vivere in pace, nel rispetto degli altri.

Sabato 1 luglio, alla stessa ora, sul palco arrivano i ragazzi e le ragazze del liceo artistico Cantalamessa di Macerata con “Odisseo, quell’uom di multiforme ingegno”, per la regia di Fabiana Vivani (ingresso ridotto per studenti 8 euro, intero 10). Scene e costumi a cura dello stesso istituto, testo di Roserita Calistri, Lucia Indellicati e la Vivani, vocal coach Veronica Morelli. L’Odissea proposta dal liceo artistico canta e celebra “la storia dell’uom dal multiforme ingegno nelle sue innumerevoli sfumature, costellata da avventure fantastiche che mettono costantemente alla prova il suo coraggio e il suo desiderio di conoscenza”. Un eroe imperfetto che vive tra il suo essere uomo e il voler approdare al divino.

Domenica 2 luglio, alle 19, torna la VII edizione dell’European Celtic Contest, targato Montelago Celtic Festival con la collaborazione di altri cinque festival italiani di musica folk; dodici band a contendersi la finale del 3 Agosto a Serravalle di Chienti, per il concorso folk più importante d’Italia (La Catasta srls). A ingresso gratuito.

Martedì 11 luglio, alle 21.15, arrivano “Le guerre di Ulisse” di Patrizio Bianchi (ex ministro all’istruzione), uno spettacolo impreziosito dalla voce narrante di Luca Violini e dalla Banda giovanile John Lennon con ben 90 elementi. Un progetto interdisciplinare che unisce letteratura, musica e recitazione (biglietto ridotto 12 euro, intero 15). «Scrivere la musica – ha detto il maestro Marco Somadossi – è stato sublime ma anche terrificante. Ulisse nel suo viaggio non capisce il dramma che sta vivendo. Ho cercato di tradurre questo sentimento in note, come un viaggio dentro noi stessi, alla ricerca delle conseguenze che le nostre azioni hanno sempre sugli altri. Anche noi, come Ulisse, alle volte non capiamo. Siamo abituati a vedere Ulisse come un personaggio eroico – ha aggiunto Bianchi -, ma al centro di quest’opera c’è un uomo che torna a casa dopo venti anni scoprendo che la guerra non è eroica, non lo è mai».

Domenica 16 luglio, stessa ora, per “Apologia di Socrate – dall’opera di Platone” con Enrico Lo Verso per la regia di Alessandra Pizzi (biglietto 12 euro ridotto, intero 15). L’opera appare come un’incondizionata difesa da parte dell’autore, Platone, della figura e dell’insegnamento del suo amato maestro, davanti alle gravi accuse che lo avevano portato al processo. “Il lungo discorso che Socrate porta in sua difesa contro le accuse mossegli dal popolo diventa il pretesto intorno al quale intessere una narrazione che, attraverso il teatro, pone sotto i riflettori il tema dell’errore giudiziario”, spiegano gli organizzatori.

Martedì 18 luglio l’aps Teatro Liolà di Cingoli presenta “Edipo Re” per la regia di Enrico Borsini (10 euro). Un’opera, archetipo non solo del teatro ma dell’intera cultura occidentale, capace di affrontare con insuperabile profondità psicologica, fermezza etica ed eleganza linguistica, il più indicibile dei tabù su cui da sempre si basano la famiglia e la convivenza sociale.

Giovedì 20 luglio serata promossa in collaborazione con la Cisl Pensionati Marche, a ingresso gratuito: “P.M.C. Piccolo Manuale della Canzone” con il meglio della Compagnia di Musicultura (direttore artistico Enzo Nannipieri).

Gran finale venerdì 21 luglio con Andrea Pennacchi in “Una piccola Odissea” a cura del Teatro Boxer (biglietto ridotto 12 euro, intero 15). Musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato, Annamaria Moro. “L’Odissea è stata definita “un racconto di racconti” – dice lo stesso protagonista – una maestosa cattedrale di racconti e raccontatori, attraversata da rimandi ad altre storie, miti, in una fitta rete atta a catturare il lettore. Proprio il suo essere costruita mirabilmente per la lettura, però, la rende difficile da raccontare a teatro, ricca com’è. Abbiamo pensato di restituirne il sapore di racconto orale proponendone una versione a più voci, che dia il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio”.

La biglietteria, all’ufficio turistico di Urbisaglia, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, mentre nei giorni di spettacolo sia dalle 10 alle 13 che dalle 15 alle 18 (0733.506566, per informazioni, prenotazioni e acquisto), oppure online su www.vivaticket.com. Tutti gli eventi iniziano alle 21.15, ad eccezione delle audizioni dell’European Celtic Contest, alle 19.

In occasione degli spettacoli, sono previste anche la visita del Parco archeologico di Urbs Salvia, la DinnerTau, la cena con prodotti locali sul piazzale dell’Anfiteatro romano (è necessaria la prenotazione, sempre allo 0733.506566) e la mostra degli elaborati grafici del Liceo artistico Cantalamessa di Macerata al teatro comunale.