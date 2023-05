L’Ares Safety Macerata Softball vince le due partite casalinghe (1-0 e 5-2) giocate contro Metalco Thunders Castelfranco, nella nona giornata che chiude il girone di andata della Serie A1. Macerata si impone in gara 1 con il minimo scarto. L’unico punto viene segnato nella seconda ripresa grazie a due doppi consecutivi di Chiara Giudice e Sophie Roberts. A blindare il risultato ci pensa poi la prestazione in pedana di Luana Luconi, autrice di un complete game shutout con otto strikeout a referto. Castelfranco non recupera pur avendone l’occasione nel terzo e quarto attacco. Tra le venete buona prova di Chiara Biasi, un punto subito in sei riprese lanciate.

Gara 2 è inizialmente caratterizzata dalle reciproche lanciatrici, Chantelle Ladner e Jessica Tolmie, che non permettono attacchi. Per sbloccare il punteggio occorre aspettare il terzo inning, quando un’imprecisione difensiva apre la strada a tre punti per Macerata: Chiara Severini segna su palla non trattenuta dal catcher, Marica Guglielmi su lancio pazzo ed Emma Fagioli spinge a casa con un singolo. Castefranco accorcia con il contatto di Francesca Casetta, ma Macerata riallunga sul 5-1 con il doppio di Giorgia Cacciamani nella parte bassa del quarto inning. Giulia Zennaro con un RBI double porta il punteggio sul 5-2 nel quinto parziale, senza però altri punti segnati dalle venete.

Macerata porta a casa uno sweep che l’allontana dalla zona calda della classifica, finendo una promettente prima parte del campionato, con un match da recuperare. Sabato 3 giugno inizia il girone di ritorno e le ragazze di coach Benito Francia Ventura riceveranno Forlì, una delle big della Serie A1.

Risultati:

Taurus Donati Gomme Old Parma – Sestese 10-3 (5° inn); 4-1

Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno 3-0; 1-0 (10° inn)

Forlì – Mia Office Blue Girls Pianoro 10-2 (6° inn); 1-3

ARES Safety Macerata – Metalco Thunders Castelfranco 1-0; 5-2

Bertazzoni Collecchio – MKF Bollate 0-7 (6° inn); 0-6

Classifica:

Inox Team Saronno (12 vittorie – 2 sconfitte, .857); Forlì, MKF Bollate (12-4, .750); Rheavendors Caronno (9-7, .562); Mia Office Blue Girls Pianoro, (7-7, .500); Bertazzoni Collecchio (8-10, .444); ARES Safety Macerata, Taurus Donati Gomme Old Parma (7-9, .437); Metalco Thunders Castelfranco (5-13, .277); Sestese (1-15, .062)