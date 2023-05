Il Gruppo Medico Associati Fisiomed ospita la Volley Academy della Pallavolo Macerata per un convegno sull’alimentazione sportiva. Mercoledì 31 alle 18,45 si terrà l’incontro nella sede di Sforzacosta in via Giovanni XXIII numero 8, che inaugurerà “Fisiomed e lo Sport. Il Connubio Vincente”, una serie di appuntamenti socio-culturali di informazione medico-scientifica promossi dal Gruppo Medico Associati Fisiomed e pensati per tutta la comunità.

Il titolo del primo convegno è “Come mangia uno sportivo” e si concentrerà sulla corretta alimentazione per gli atleti, con particolare attenzione rivolta ai giovani.« È un incontro dedicato alla Pallavolo Macerata e al suo settore giovanile, la Volley Academy, della quale saranno presenti le squadre Under 14 femminile e Under 16 femminile, accompagnate dai loro tecnici – si legge in una nota del club -. Le ragazze potranno confrontarsi con la dottoressa Valentina Bernacchini, che spiegherà come mangia uno sportivo – in quanto l’alimentazione rappresenta la base per tutelare le capacità atletiche – e come identificare la dieta adatta ad ogni singolo ragazzo o ragazza che fa sport. Soprattutto i giovani infatti sono soggetti al rischio di seguire trend pericolosi, che possono avere ripercussioni sulle loro prestazioni e sulla salute. Il Gruppo Medico Associati Fisiomed, punto di riferimento nella sanità privata, conferma con questo primo incontro la sua vocazione sociale e la vicinanza allo sport e alla Pallavolo Macerata, della quale è uno dei partner più importanti. Oltre ad una presenza capillare sul territorio a sostegno della comunità, il Gruppo Medico Associati Fisiomed contribuisce all’attività sportiva e alla divulgazione di una corretta informazione medico-scientifica».