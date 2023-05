Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito, rivolto a disoccupati, inoccupati e occupati, nell’ambito del progetto del Pnrr “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”. Finanziato dall’Unione Europea (NextGenerationEU), prevede una specifica attività di formazione professionale per “giardinieri d’arte per giardini e parchi storici”, con l’obiettivo di creare occupazione qualificata e assicurare ai giardini di interesse culturale un adeguato livello di cura e manutenzione, anche in vista della loro fruizione culturale e turistica e creare una nuova figura riconosciuta nel repertorio regionale dei profili professionali.

Le iscrizioni possono essere formalizzate entro il 29 maggio, tramite la documentazione reperibile sul sito dell’ente gestore Lacam (www.scuolartiemestieri.com), capofila del partenariato che comprende l’Università di Camerino, la federazione provinciale Coldiretti di Macerata, l’istituto di istruzione superiore ad indirizzo agrario “Cecchi” di Pesaro e “Ulpiani” di Ascoli oltre all’azienda di formazione e consulenza Serma srl, sempre di Ascoli. Il corso si terrà all’Università di Camerino.

Questo corso di qualifica gratuito è rivolto a quindici partecipanti, di cui otto disoccupati (più 5 uditori). Soggetti destinatari delle attività formative sono disoccupati, inoccupati e occupati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, residenti nelle Marche. L’attività formativa potrà interessare anche i soggetti provenienti dalle regioni confinanti Umbria e Abruzzo. Il corso si rivolge a persone che hanno compiuto il 18esimo anno di età in possesso, in alternativa, di: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, qualifica IeFP di operatore agricolo, diploma IeFP di tecnico agricolo, tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno diploma di scuola secondaria di primo grado.

Hanno aderito al progetto di Lacam alcuni dei giardini storici maggiormente rappresentativi della regione e saranno previste visite guidate, al fine di comprendere al meglio la valenza attrattiva, turistica e culturale che il percorso formativo intende valorizzare.

Al termine del percorso, gli allievi che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore previsto e che avranno superato l’esame finale, conseguiranno l’attestato di qualifica EQF 4 – profilo 231: “giardiniere d’arte per giardini e parchi storici” ai sensi della dgr numero 1412 del 22 dicembre 2014 e Smi (repertorio regionale dei profili professionali).

«Si tratta di un corso abilitante – spiega Ivana Marchegiani, direttrice di Lacam – per formare una figura professionale altamente innovativa e volta non solo alla conservazione e manutenzione del verde nei parchi e giardini storici ma, anche alla valorizzazione culturale di questi luoghi. Il percorso formativo, consente il raggiungimento di una qualifica appositamente integrata nel repertorio regionale dei profili professionali di livello 4 (in base agli standard del European qualification framework) che permette di ottenere i requisiti richiesti per svolgere sia in proprio che alle dipendenze, l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi – conclude la direttrice dell’ente».

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’ente di formazione Lacam www.scuolartiemestieri.com.