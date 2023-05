Ieri nella sala consiliare del comune di Tolentino, il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore allo sport Alessia Pupo, hanno ricevuto i tecnici e gli atleti del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli che hanno partecipato alla Coppa Nazionale di Karate C.S.E.N. (Centro Sportivo Educazione Nazionale), svoltasi al palazzetto dello sport “PalaPratizzoli” di Fidenza, con la presenza di 120 società, 1653 atleti, 300 coach, 2756 prove e 20 regioni.

L’amministrazione comunale si è congratulata con atleti e tecnici per le 15 medaglie (4 oro, 7 argento e 4 bronzo) conquistate nelle rispettive categorie e nelle varie specialità e per il 14° posto del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli nella classifica società.

Il sindaco ha voluto omaggiare i 4 campioni italiani di karate (Sara Leonangeli, William Caveda Garcia, Matilde Corvatta e Alessio Scagnetti) che per la prima volta hanno portato sul podio la città di Tolentino a livello nazionale.

E’ stato un momento di orgoglio per il maestro Fabrizio Tarulli, che ha visto i suoi atleti e tecnici emozionati per il riconoscimento anche da parte della loro città per gli ottimi risultati ottenuti con sacrificio e impegno.