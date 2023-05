Si sono chiusi oggi alla piscina comunale di Fermo i campionati italiani di nuoto promozione Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) valevoli anche per l’assegnazione della Coppa Italia per società, alzata al cielo dall’Anthropos di Civitanova come nel 2022.

Dopo due giorni intensi di gare ed emozioni i tesserati dell’associazione si sono confermati i migliori ancora una volta con l’ennesimo successo di un gruppo di ragazzi e istruttori che sa dare continuità e rinnovarsi con nuovi ragazzi che si aggiungono: ottava Coppa Italia Fisdir in bacheca dopo i successi del 2007, 2008, 2013, 2016, 2018, 2019 e 2022.

I ragazzi della rappresentativa Anthropos selezionata per questo evento: Paola Abbadini, Serena Cantoro, Jennifer De Stasio, Cristina Di Iorio, Nicoletta Fiorentini, Aurora Fraudatario, Laura Fusari, Michela Luciani, Giulia Mazzieri, Stefania Menghini, Noemi Montali, Letizia Paccamiccio, Caterina Sciamanna, Susanna Scipioni, Ilenia Trisciani, Federico Acquaviva, Piergiorgio Angeletti, Carlo Baggio, Davide Capponi, Daniele Fiore, Denis Fioretti, Alessandro Greco, Fabio Haddad, Matteo Longarini, Emanuele Malavolta, Gianluca Marcelletti, Nicola Mazzaferro, Davide Moriconi, Cristian Pecci, Michele Pezzicoli e Paolo Smerilli.

Gli istruttori che li hanno preparati nel corso della stagione portandoli a raggiungere quest’ennesimo successo sono Flavia Mandolesi, Mirian Della Longa, Nicola Sonaglioni, Eriberto Cavalieri, Javier Sarasibar, Luigi Mandolesi, Vera Monachesi, coadiuvati in gara di Valentina Belletti, Stefania Buglioni, Matteo Giacovelli, e con il supporto delle piscine comunali di Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Macerata, ma anche dell’Happiness di Loreto.

«Fine settimana meraviglioso che ci regala l’ottava Coppa Italia nel nuoto – dice il presidente Nelio Piermattei -. Tanto lavoro e tanti sacrifici ampiamente ripagati dall’attaccamento ai colori dei nostri istruttori, dalla tenacia, gioia ed emozioni dei nostri ragazzi e dalla costante presenza delle famiglie. Non posso non ringraziare tutti coloro che collaborano con noi nel raggiungimento di tutto questo».