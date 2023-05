Prende forma il nuovo Tolentino, retrocesso in Eccellenza: Roberto Buratti sarà l’allenatore, al posto di Gianfranco Zannini, mentre il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Mirko Sirolesi. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno, visto che lo stesso ha ricoperto l’incarico di vice presidente e team manager durante la presidenza Ercoli. Buratti, 46 anni, viene dalla trionfale vittoria del campionato di prima categoria con l’Elpidiense Cascinare. In precedenza è stato allenatore di Sangiorgese, Casette Verdini e Civitanovese. Nel suo palmares, oltre ad una ventennale esperienza di calciatore tra i dilettanti, ruoli anche nell’ambito dei settori giovanili: per due edizioni ha guidato squadre partecipanti al “Trofeo Viareggio”.

Questo il suo commento all’arrivo a Tolentino. «Per me è un onore enorme poter sedere sulla panchina di una delle squadre più importanti della regione. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di cominciare questa nuova sfida. La cosa mi entusiasma anche se sono consapevole della responsabilità che mi attende visto che questa è una piazza che di calcio se ne intende e che buona parte dell’organico proverrà dal grande settore giovanile cremisi. Dovrò essere bravo ad infondere in tutti grande spirito di sacrificio e grande attaccamento alla maglia. I calciatori bravi servono ma, prima di questo, servono uomini veri. Chiederò ai miei ragazzi di dare tutto quello che hanno dal primo giorno del ritiro sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato. Questo è il mio approccio al calcio, d’altronde, ma soprattutto questo è quello che meritano i tifosi del Tole».

«Per me si tratta di un ritorno al Tolentino – esordisce Sirolesi -. Sono davvero emozionato. Ho vissuto gioie e dolori in cremisi e sono innamorato di questa maglia. Poter mettere a disposizione di questa società la mia esperienza è una cosa che mi stimola particolarmente. Ringrazio il presidente Romagnoli con il quale, peraltro, non ci siamo persi di vista. Lui all’epoca era in gradinata e l’amico comune Ivano Ercoli era presidente. Vorrei fare bene non solo per questa piazza ma per questi due presidenti con i quali ho sempre avuto un bellissimo rapporto umano».

«Sono certo che mister Buratti, forte del suo entusiasmo e della sua voglia di crescere tecnicamente, porterà quella sferzata che serve dopo la retrocessione – dice il presidente Romagnoli -. Ci ha convinti perché ha sposato il nostro progetto che prevede la riconferma di quanti più giovani della “cantera” cremisi. Confido molto anche nel legame che lega il ds Sirolesi al Tolentino, nonché nella sua conoscenza del calcio dilettantistico marchigiano e non solo. Nella prossima settimana contiamo di definire lo staff tecnico e di annunciare almeno un paio di riconferme».

Sempre in Eccellenza, il Chiesanuova comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Federico Frenquelli. Classe 1980, in passato scout alla Spal, ha ricoperto per la prima volta questo incarico, un ruolo nuovo anche per i colori del sodalizio biancorosso. «La società lo ringrazia per la dedizione alla causa, la professionalità e per il contributo fornito nel raggiungimento della salvezza in questo primo campionato di sempre disputato in Eccellenza». Frenquelli ha voluto salutare club e tifosi: «Mi sento di ringraziare tutto l’ambiente, citare ogni persona è difficile, ma davvero ringrazio il presidente, gli allenatori, dirigenti, collaboratori e tifosi. Auguro le migliori fortune al Chiesanuova».