Cade dal camion mentre sistema il carico, 54enne trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto a Passo di Treia oggi pomeriggio intorno alle 16. L’uomo, straniero, si trovava in una azienda di Passo di Treia ed era salito su di una scala per sistemare meglio il carico. Ad un certo punto la scala si è sfondata e l’uomo è caduto a terra da una altezza di circa due metri. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi. Vista la dinamica di quanto accaduto, il personale del 118 ha deciso di far intervenire l’eliambulanza per trasportare il camionista ferito all’ospedale di Torrette di Ancona. Le condizioni del ferito non sarebbero gravi, ha riportato un politrauma con trauma cranico. Sul posto per gli accertamenti dell’incidente sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Ast e i carabinieri.

(Ultimo aggiornamento alle 19,50)