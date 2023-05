di Laura Boccanera

Scivola mentre è al lavoro nel cantiere, algerino in ospedale con la spalla lussata. Infortunio anche a Matelica, in codice rosso un allevatore della zona con una ferita alla testa.

Due incidenti sul lavoro nel Maceratese, oggi: il primo a Recanati dove attorno alle 11,30 un manovale al lavoro in un cantiere edile di una scuola elementare è rimasto ferito mentre stava montando un pavimento al piano terra. Si tratta di un lavoratore algerino di 58 anni residente a Caserta. E’ scivolato ed è finito a terra battendo il costato e la spalla destra. Subito è stato soccorso dai colleghi che erano con lui al lavoro al cantiere. Gli altri operai l’hanno condotto al punto di primo intervento di Recanati e da qui l’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Civitanova nel reparto di Ortopedia. Ha riportato la lussazione della spalla e politraumi al costato.

Un altro infortunio a distanza di mezz’ora circa, attorno alle 12 a Matelica in località Collepere. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del servizio di prevenzione un allevatore di 59 anni, residente a Matelica è finito a terra riportando una lacerazione alla testa. Non è ancora chiara la dinamica dell’infortunio e come l’uomo sia caduto a terra e da quale altezza. Era solo al momento dell’incidente, il figlio lo ha trovato ed era privo di sensi. È stato trasportato dall’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale di Camerino. Sul posto per le indagini e la ricostruzione di quanto accaduto in entrambi i casi gli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.