Volley Macerata promosso in Serie D

Obiettivo raggiunto per i ragazzi del Volley Macerata che battendo in gara 3 in trasferta il Futura Tolentino per 3 a 0 hanno conquistato la promozione in Serie D.

«Le parole sarebbero tante da spendere perché la storia di questi ragazzi è bellissima – dice coach Dylan Leoni – la maggior parte di loro aveva smesso di giocare. Quindi si sono presi una bella rivincita e una bella soddisfazione. Dopo aver iniziato la preparazione a metà agosto siamo arrivati a metà maggio e abbiamo vinto, nonostante tanti alti e bassi durante il campionato e soprattutto dopo esserci ritrovati con le spalle al muro più volte nei playoff. Quindi i ragazzi sono stati veramente grandi. Hanno sempre mantenuto la calma, hanno anche dato secondo me l’esempio rispetto alle altre squadre proprio su come ci si comporta, cioè non hanno mai sgarrato, a livello di esultanze, a livello di chiacchiere contro il pubblico o contro l’arbitro. Sono stati veramente bravi e sono soddisfattissimo: nella mia vita da giocatore non ho mai pianto e ora non sono riuscito a trattenere le lacrime. Alla fine c’è stato un abbraccio collettivo indescrivibile che non dimenticherò mai».

Ecco l’elenco dei ragazzi che hanno raggiunto la promozione: Pallotta M. – Passarini F. – Taccari C. – Kap Carletti A. – Carducci L. – D’Alessandro G. – Castellani L. – Bara N. – Rughini F. – Coppari R. – Gentili A. – Santinelli D. – Radici M. – Marconi E. – Del Gobbo M. – Acquaviva S. – Acciarresi F. – Veres E. – Benigni G. – Bara M. – Gigli V. – Massei G. – Zazzetta L. Allenatori: Leoni Dylan – Bussolotto M. Dirigenti: Vigilante Vito – Ercoli Mariano – Fraticelli Simone.