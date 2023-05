Playoff, l’Ancona pesca il Lecco

Si è svolto questa mattina a Firenze il sorteggio playoff del primo turno nazionale di Serie C. L’avversario dell’Ancona nella doppia sfida (andata e ritorno) in calendario il 18 e il 22 maggio è il Lecco. La squadra lombarda, inserita nel girone A, ha chiuso la stagione regolare in terza posizione di classifica alle spalle di Feralpisalò e Pordenone. Il Lecco essendo testa di serie giocherà la partita di ritorno in casa. Dall’urna sono usciti i seguenti accoppiamenti: U.S. Ancona-Calcio Lecco 1912, Virtus Verona-Pescara, Audace Cerignola-Foggia, Pro Sesto-Vicenza, Gubbio-Virtus Entella. Gli orari di inizio delle partite saranno comunicati nelle prossime ore dalla Lega Pro.

(An. Ce.)