di Monia Orazi

Si è spenta questa mattina Tiziana Lacché, originaria del Fermano e residente a Castelraimondo, infermiera dell’ospedale di Camerino. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. Il suo cuore ha cessato di battere per una malattia, in quello stesso ospedale che l’ha vista impegnata in tanti anni di servizio.

Era una delle addette al blocco operatorio, sanitaria di lungo corso aveva iniziato la sua carriera da infermiera negli anni Novanta, alla pediatria di Recanati, per poi approdare definitivamente a Camerino nel 1999, dove si era specializzata con dei corsi, per essere addetta alla strumentazione di controllo in anestesiologia, l’occhio attento che teneva sotto controllo le funzioni vitali dei pazienti durante gli interventi chirurgici, era addetta anche all’equipe di prelievo di organi e tessuti durante la donazione di organi. Era docente di corsi professionali per infermieri. Si era formata nella scuola per infermieri professionali di Camerino, dopo essere stata insegnante di sostegno per alcuni anni, in diverse scuole medie della provincia.

Subito dopo il diploma allo scientifico di Camerino, si era diplomata all’Isef di Perugia, da giovane aveva fatto parte della locale squadra di pallavolo. Sui social scorrono tantissime parole per ricordarla.

Così la collega infermiera Maria Teresa Gervasio: «Il nodo in gola mi soffoca, le lacrime cadono da sole e le parole che vorrei per descriverti non mi escono e non perché non sono capace di pronunciarle, ma non sono sufficientemente adeguate a descrivere quale meravigliosa persona sei stata per molti e per sempre sarai un faro di dolcezza e di umanità».

Con queste parole l’ha voluta ricordare un’allieva, Chiara Salvucci: «L’amore per il mio lavoro me lo hai trasmesso tu prima come insegnante poi come Amica. Ti voglio salutare solo con un Grazie Titti».

Il ricordo di Gloria Fano: «Ti immagino bella, serena e rilassata tra le braccia di chi ti ama e ti ha voluta con lui. Riposa in pace Titti. Un abbraccio forte ad Anna, Rebecca e Paola e chi addolorato vive questo distacco».

L’ordine delle professioni infermieristiche ha scritto un post sulla pagina Facebook: «La nostra comunità professionale piange la prematura scomparsa della collega Tiziana Lacchè, grande professionista, grande collega e grande donna. Ci uniamo al dolore della famiglia e di chi le ha voluto bene. Ciao Tiziana che la terra ti sia lieve».

“Titti vi saluta e vi abbraccia tutti”, ha voluto che si scrivesse sul suo manifesto funebre. Lascia la figlia Rebecca e gli altri familiari. Il funerale si terrà martedì alle 10,30 nella chiesa della Sacra Famiglia di Castelraimondo.