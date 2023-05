Torna il torneo di Padel libero organizzato da Admo a Macerata per sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo. La terza edizione dell’iniziativa si svolgerà al Padel Torresi in via Alighieri a Macerata dal 18 al 21 maggio.

«Il nostro obiettivo – spiegano gli organizzatori – è usare lo sport come veicolo di sensibilizzazione di giovani a diventare potenziali donatori di midollo osseo. Solo uno su centomila è il tipo giusto».

Le giornate avranno inizio nel pomeriggio di giovedì 18, per concludersi domenica 21 con le finali e la premiazione dei vincitori del torneo. La quota di iscrizione è di 20 euro e comprende la t-shirt dell’evento omaggio, offerta da MC Consulting e Integratori offerti da Farmacia S. Claudio. Durante tutta la manifestazione, si potrà acquistare il caffè Pupillo, il ricavato sarà totalmente devoluto ad Admo. Domenica 21 alle 12 si svolgerà la premiazione. A tutti i partecipanti sarà offerto dalla macelleria Il mercato delle Carni e dal Forno di Matteo un aperitivo.